En russisk delegation er parat til at fortsætte fredsforhandlinger med Ukraine, mens Ruslands invasion af nabolandet fortsætter på syvende dag.

- Vores delegation vil være parat til at fortsætte forhandlinger, siger Kremls talsmand, Dmitrij Peskov. Kreml er blandt andet residens for Ruslands præsident i Moskva. Talsmanden venter, at delegationerne mødes onsdag aften. Det skriver AFP.