Borgmesteren siger samtidig, at forsyninger af el, gas vand og varme er blevet ødelagt.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, beskylder onsdag Rusland for at have planlagt at ”udviske” ukrainerne, deres land og deres historie”.

I en videotale siger den ukrainske leder, at et missilangreb på et sted, hvor en Holocaust-massakre fandt sted, viser, at ” for mange mennesker i Rusland er vores Kiev noget fuldstændig fremmed.”

- De ved intet om vores hovedstad eller om vores historie. Men de har ordre til at udslette vores historie. Udviske vort land. Udviske os alle, siger han.