Forslag på banen om at give ukrainske flygtninge adgang til uddannelse og arbejde i EU

Forslagene kommer, efter at ønskerne om både at hjælpe ukrainske flygtninge og samtidig sikre en ordentlig registrering af, hvem der kommer ind i EU, blev diskuteret på et ministermøde søndag. I den forbindelse sagde udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S):

- Grænserne er åbne for ukrainerne. Men de skal ikke være åbne for alle og enhver. For ellers risikerer vi, at en helt legitim migrantstrøm ud af Ukraine bliver blandet op med alle mulige mennesker, som vi ikke har nogen interesse i. Vi skal undgå, at der kommer folk ind, som udgør en sikkerhedstrussel, siger Tesfaye.

Forslagene ventes allerede at blive godkendt torsdag på et møde for EU-landenes justits- og indenrigsministre.