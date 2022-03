Bankens europæiske datterselskaber er ramt af ”unormalt” store udstrømninger af kontanter samt trusler mod ansatte og forskellige filialer, lyder det fra banken.

Sberbank har mærket reaktioner og pres, efter at EU indførte sanktioner mod Ruslands bankverden for at forhindre deres adgang til kapitalmarkederne.

Siden russiske styrker rykkede ind i Ukraine i sidste uge for at fjerne landets provestlige regering under ledelse af præsident Volodymyr Zelenskij, er hundredvis af civile, heriblandt børn, meldt dræbt.