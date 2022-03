Russiske faldskærmssoldater har natten til onsdag indledt et angreb på et hospital i Ukraines næststørste by, Kharkiv.

Det melder den ukrainske hær på beskedtjenesten Telegram.

Angrebet har øjeblikkeligt udløst sammenstød mellem russere og ukrainere.

- Der er løbende kampe mellem angriberne og ukrainere, lyder det i beskeden fra den ukrainske hær.