Polske nationalister chikanerer flygtninge på togstation

OKO.press har delt en video af episoden på Twitter og talt med flere af de udenlandske studerende.

- Jeg var sammen med mine venner og var ved at købe noget mad uden for, da disse mænd kom og begyndte at chikanere en gruppe mænd fra Nigeria, siger 22-årige Sara fra Egypten, der studerede i Ukraine, inden hun tog flugten over grænsen.

- De nægtede også en afrikansk dreng at gå ind et sted for at få noget at spise. Derefter kom de hen imod os og råbte: Tag tilbage til jeres eget land, tilføjer hun.

Den unge studerende siger ifølge The Guardian, at flygtninge fra Mellemøsten og Afrika også er blevet mødt med diskrimination og vold af ukrainske myndigheder ved landets grænseposter til Polen.