Russiske skibe udelukkes fra britiske havne

- Den maritime sektor er fundamental for international handel, og vi må gøre vores for at begrænse Ruslands økonomiske interesser og stille den russiske regering til ansvar, lyder det i brevet, som ministeren har delt på Twitter.

I en skriftlig udtalelse siger Danmarks Udenrigsministerium, at Danmark aktivt arbejder for, at EU tager en samlet beslutning om at lukke sine havne for russiske fartøjer.

Ifølge ministeriet har udenrigsminister Jeppe Kofod (S) taget det op, da EU’s udenrigsministre holdt møde søndag aften.