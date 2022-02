Finland sender stormgeværer og panserværnsvåben til Ukraine

Finland har tidligere besluttet at sende både skudsikre veste og hjelme til Ukraine.

Ifølge det finske medie YLE er presset over de seneste dage vokset på regeringen for også at sende våben afsted.

En række lande - heriblandt Danmark, Tyskland, Holland og Sverige - har allerede meddelt, at de sender våben til Ukraine.

Danmark sender 2700 skulderbårne panserværnsraketter, oplyste den danske regering søndag aften.

DR erfarer mandag eftermiddag, at våbnene nu skulle være på vej. Oplysningen er dog ikke bekræftet fra officielt hold.