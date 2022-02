Finland og Norge sender panserværnsvåben til Ukraine

Finland og Norge er de seneste lande, der sender våben til Ukraine, som torsdag blev invaderet af Rusland.

Norge sender - ligesom Danmark - panserværnsvåben til Ukraine. Det oplyser den norske regering mandag aften i en pressemeddelelse.

Beslutningen er et markant politisk skift for Norge.

Landet har siden 1950’erne haft en politik om ikke at sende våben til lande uden for den vestlige forsvarsalliance Nato, når de er i krig eller i risiko for at ende i en væbnet konflikt. Det skriver Reuters.