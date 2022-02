Det neutrale Schweiz støtter EU-sanktioner mod Moskva

Det neutrale Schweiz vil støtte og selv vedtage alle de sanktioner, som EU har indført mod Rusland - deriblandt sanktioner mod den russiske præsident, Vladimir Putin. Det fastslår den schweiziske regering i Bern mandag ifølge AFP.

- Dette er et stort skridt for Schweiz, siger den schweiziske præsident, Ignazio Cassis, efter at schweizerne i fire dage har tøvet med at slutte sig til internationale sanktioner mod Moskva.