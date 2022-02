Ukrainer ville sænke russisk yacht som gengældelse

Ukraineren blev anholdt af spanske civilgardister lørdag. Han blev senere løsladt mod kaution.

Han sagde til dommeren, at han fortrød sin handling og aldrig vil gøre det igen.

Forsøget på at sænke yachten skete, efter at han havde set nyhedsreportager om udviklingen i Ukraine.

- Der var en video med optagelser af et helikopterangreb på en bygning i Kiev, siger han i en udtalelse til lokale medier.

Lørdag blev der vist optagelser af et missil, som ramte et højhus nær Kievs Zhulanij lufthavn. Det efterlod øjensynligt et hul som strakte sig over mindst fem etager.