MEDYKA I POLEN / MOSCISKA I UKRAINE

I et forsøg på at få lidt varme rækker han sine forfrosne fingre frem mod et bål, som de flygtende har lavet lige her på den polske side af grænseovergangen i Medyka, og som de holder gang i ved at brænde alt fra børns bamser til tøj, papkasser og plasticposer.

Han har ondt i hele kroppen og kan næsten ikke føle sine ben på grund af den intense kulde. Men han ventede også på at komme ind i Polen i fire døgn i Mosciska lige ovre på den ukrainske side af grænseposten, hvor han fire nætter i træk måtte sove på den bare, frosne jord. Og hvis det så bare var det.