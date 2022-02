Trods Swift-sanktion kan EUs brug af russisk olie og gas fortsætte

Ifølge økonom og chefanalytiker i Danske Bank Jens Nærvig Pedersen ser det dog ikke ud til at, at det vil gå ud over handlen med olie og gas, som både Rusland og Europa er dybt afhængige af.

At det kun vil gælde visse banker, ser økonomen derfor som et udtryk for, at EU ønsker at ramme den finansielle sektor hårdt, men samtidig ikke ønsker at lukke for muligheden for at købe gas og olie i Rusland.

- Med den måde sanktionerne blev præsenteret på lørdag, så kunne det se ud til, at energihandlen bliver undtaget, når man har strikket det sammen på den her måde, siger Jens Nærvig Pedersen.

Hvis Europa ikke længere kan købe olie og gas i Rusland, vil det få store konsekvenser.

- Det vil ramme forbrugere, og det vil ramme virksomheder. Det er også vigtigt for transportsektoren, så det vil ramme bredt i Europas økonomi, siger Jens Nærvig Pedersen.

I de seneste år er over en tredjedel af EU-landenes naturgas og omkring en fjerdedel af deres olie importeret fra Rusland.