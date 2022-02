Scholz: Tyskland vil investere over to procent af bnp i forsvar

Tyskland vil øge forsvarsbudgettet markant og investere ”mere end” to procent af sit bruttonationalprodukt årligt i forsvaret.

Det siger forbundskansler Olaf Scholz under en tale til et ekstraordinært møde i Forbundsdagen om Ukraine søndag formiddag.

- Vi må investere mere i vores lands sikkerhed for at beskytte vores frihed og demokrati, siger han og tilføjer, at regeringen har besluttet at tilføre 100 milliarder euro fra 2022-budgettet til militære investeringer.