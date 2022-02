Finland forbereder sig på at lukke luftrum for russiske fly

Finland, som deler en 1300 kilometer lang grænse med Rusland, ”forbereder sig på at lukke luftrummet for russisk lufttrafik”.

Ruslands luftfartsmyndighed, Rosaviation, har svaret igen ved at forbyde fly fra en række lande i at lande i russiske lufthavne eller flyve over Rusland.

Det drejer sig ifølge AFP om de tre baltiske lande, Slovenien, Bulgarien, Polen, Tjekkiet og Rumænien.

Et russisk forbud kan derfor også ramme Finland, hvis nationale luftfartsselskab, Finnair, har specialiseret sig i at flyve mellem Europa og Asien over Rusland.

Men ifølge AFP er den mulighed allerede ret begrænset. Det skyldes strikse indrejserestriktioner i Asien som følge af coronapandemien.

Berlingske erfarede lørdag aften fra en kilde i Udenrigsministeriet, at Danmark og måske hele EU kan følge trop inden for få dage.

Det er dog ikke bekræftet fra danske myndigheder. Udenrigsministeriet henviser til, at EU’s udenrigsministre søndag aften har et virtuelt mødes klokken 18 for at diskutere situationen i Ukraine.