Rusland har sprængt gasledning i ukrainske Kharkiv i luften

Den ukrainske regering advarer samtidig om, at den paddehatteformede eksplosion kan forårsage ”en miljømæssig katastrofe”.

Russiske styrker har sprængt en gasledning i luften i Ukraines næststørste by, Kharkiv.

Beboere i området rådes desuden til at lukke deres vinduer og dække dem til med fugtige klude samt drikke masser af væske.

Den ukrainske anklager Iryna Venediktova oplyser ifølge AP, at der er hårde kampe i gang i Kharkiv, men at det ikke er lykkedes de russiske styrker at indtage byen.

Der bor omkring 1,5 millioner mennesker i Kharkiv, som ligger i Østukraine cirka 40 kilometer fra den russiske grænse.

Ifølge avisen The Guardian står det ikke umiddelbart klart, hvor vigtig rørledningen i Kharkiv er, og om eksplosionen kan påvirke transporten af gas uden for byen eller landet.