Ukrainske ø-vagter menes at være i live trods modsat melding

- Alle grænsesoldater døde heroisk og uden at give op, sagde Zelenskij ifølge nyhedsbureauet Reuters og tilføjede, at alle 13 ville blive tildelt en tapperhedsmedalje.

Efter at have modtaget oplysninger om, hvor de ukrainske soldater muligvis befinder sig, samarbejder Ukraines grænsevagt med landets væbnede styrker om at identificere soldaterne.

Der blev desuden offentliggjort en lydoptagelse, hvor ordudvekslingen mellem ukrainerne og den fremrykkende invasionsstyrke kunne høres.

- Dette er et russisk krigsskib. Jeg foreslår, at I nedlægger jeres våben og overgiver jer for at undgå blodsudgydelser og unødvendige ofre. I modsat fald bliver I bombarderet, lød det fra de russiske styrker.

- Russiske krigsskib, gå ad helvede til, lød svaret fra en af de ukrainske grænsevagter.

Senere fredag oplyste den russiske generalmajor Igor Konasjenkov, at 82 ukrainske soldater på øen havde overgivet sig frivilligt. Han nævnte intet om et bombardement eller om dræbte og sårede.

Af udtalelsen fra Ukraines statslige grænsevagt natten til søndag fremgår det, at ”russiske medier rapporterer, at ukrainske soldater på øen er blevet sendt til Sevastopol på Krim-halvøen”.