I Kiev har borgmesteren lørdag annonceret et udgangsforbud. Det betyder, at borgere skal blive indendørs fra klokken 17.00-08.00. Før lørdag var udgangsforbuddet fra 22.00-07.00.

Præsidenten melder, at ukrainere har kæmpet mod russiske styrker i en lang række byer. Det gælder blandt andet den sydlige by Odessa, den nordøstlige by Kharkiv og hovedstaden Kiev.

I videoen understreger han, at den ukrainske hær har kontrol over Kiev og vigtige byer omkring hovedstaden. Natten til lørdag indledte Rusland ellers en offensiv mod Kiev.

Rusland havde gentagne gange afvist at have sådanne planer.

Der bor omkring tre millioner i Kiev. Udgangsforbuddet er for at beskytte byen og dets borgere, meddeler borgmesteren.

- Jo hurtigere I fortæller jeres regering, at krigen skal stoppe øjeblikkeligt, jo flere af jeres folk vil overleve, siger han.

Lørdag har Ukraines sundhedsminister oplyst, at mindst 198 civile ukrainere har mistet livet under krigen.

Dmitrij Peskov, talsperson for Ruslands præsidentkontor, anklager lørdag Ukraine for at forlænge de militære kampe. Han siger, at Ukraine har nægtet at forhandle.

Derfor fortsætter de russiske styrker fra lørdag eftermiddag deres fremfærd i Ukraine, lyder det.