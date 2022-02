100.000 ukrainere er flygtet til Polen efter invasion

Han tilføjer, at alene lørdag morgen har 9000 krydset grænsen.

Det oplyser den polske viceindenrigsminister, Pawel Szefernaker, på et pressemøde lørdag.

De forhold gør det nærliggende for ukrainere at sætte kurs mod Polen.

Polen forventer, at tilstrømningen af flygtninge vil stige den kommende tid.

Myndigheder har vurderet, at der ved nogle grænseovergange vil være mange timers kø for at komme ind i landet.

Ukrainske regler siger, at mænd i alderen 18 til 60 år, som kan blive indkaldt til militær tjeneste, ikke må krydse grænsen.

Nødhjælpsagenturer i FN har vurderet, at krigen kan fordrive op mod fem millioner mennesker fra Ukraine. Op mod tre millioner af dem kan flygte til Polen.