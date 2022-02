Ukraine: Vi har afværget russisk angreb på hovedvej i Kiev

Ukrainsk militær oplyser, at det har afværget et russisk angreb ved en stor hovedvej i hovedstaden Kiev.

Ukrainske styrker har natten til lørdag afværget et russisk angreb på en hovedvej i hovedstaden Kiev. Det oplyser ukrainsk militær på Facebook ifølge nyhedsbureauet AFP. Det fremgår ikke præcist af AFP’s melding, hvilken hovedvej der er tale om. Den britiske avis The Guardian skriver, at det ukrainske militær oplyser, at angrebet fandt sted på Peremohy Avenue - en hovedvej, der går fra det vestlige Kiev ind mod centrum.

Angrebet skulle være fundet sted ved metrostationen Beresteiska. Den ligger ifølge Google Maps cirka 8,7 kilometer fra den ukrainske regeringsbygning i Kiev. Den ligger desuden kun omkring en kilometer fra Kievs zoologiske have. En journalist berettede ifølge The Guardian tidligere lørdag nat om hårde kampe netop i nærheden af den zoologiske have. Oleksiy Sorokin, som er journalist for det ukrainske medie Kyiv Independent, har natten til lørdag omkring klokken 04.00 lagt en video ud fra en kamp på netop Peremohy Avenue.

En anden journalist fra Kyiv Independent, Illia Ponomarenko, skrev omkring klokken 02.23 om kampe nær den zoologiske have i Kiev og lagde en video af det ud på Twitter. - Ekstremt voldsomme kampe nær Kiev Zoo lige nu, skrev han. På samme tid forlyder det, at russiske styrker forsøger at kæmpe sig ind i hovedstaden i den nordøstlige del af Kiev. Her skulle russiske soldater natten til lørdag forsøge at overtage et af Kievs største kraftværker. Ruslands præsident, Vladimir Putin, beordrede torsdag en invasion af Ukraine, som har kostet et ukendt antal personer livet og tvunget over 50.000 til at flygte fra Ukraine. Putin opfordrede fredag den ukrainske hær til at gennemføre et militærkup ved at afsætte landets regering og overtage magten.

- Det bør være nemmere for os at nå til enighed med jer end med denne bande narkomaner og nynazister, der har slået ned i Kiev og taget hele det ukrainske folk som gidsler, sagde Putin på et fjernsynstransmitteret møde i det nationale sikkerhedsråd.

/ritzau/