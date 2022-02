Medier: Brag fra artilleri kan høres i Ukraines hovedstad

Reuters citerer personer i byen for, at der kan høres gentagne brag fra artilleri i en ”vis afstand” fra centrum af Kiev.

En ukrainsk myndighed oplyser tidligt lørdag morgen ifølge The Guardian om igangværende kampe mellem russiske og ukrainske styrker i en forstad til Kiev.

- Fjenden forsøger at angribe CHP-6. De væbnede styrker kæmper imod, tweeter myndigheden.

CHP-6 er ifølge Global Energy Observatory et af Ukraines største kraftværker, som ligger cirka 14 kilometer nordøst for centrum af Kiev.

Oplysningen bekræftes af det russiske nyhedsbureau Interfax’ kontor i Ukraine.

- Russiske styrker forsøger at angribe elkraftværk i Kiev, skriver Interfax ifølge Reuters.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, advarede kort efter midnat om, at russiske styrker ville indlede et stormløb mod Kiev i løbet af de kommende timer i et forsøg på at indtage byen.