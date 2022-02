Norsk udenrigsminister beskylder Rusland for løgn

Norges udenrigsminister har i en samtale med den russiske ambassadør i Oslo beskyldt Ruslands ledelse for ”løgn”.

- Jeg har i dag haft indkaldt den russiske ambassadør til samtale. Jeg gjorde det klart for ham, at Rusland bærer det hele og det fulde ansvar for denne invasion, siger udenrigsminister Anniken Huitfeldt til NTB.