Kommission med hård kritik af Sveriges coronahåndtering

Den svenske coronakommission retter kraftig kritik mod de svenske myndighedernes håndtering af pandemien i ny rapport.

- Der blev på flere områder gjort for lidt, og det skete for sent, siger kommissionen, som blandt andet peger på, at et indrejseforbud burde have været indført senest i midten af marts 2020.

Kommissionen siger, at regeringen burde have taget et mere klart lederskab i håndteringen af pandemien, selv om strategien med overvejende frivillige råd og vejledninger var rigtig - om end den tit blev gennemført for sent.