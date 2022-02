Ukraine vil hædre dræbte grænsevagter med medaljer

En ukrainsk embedsmand siger, at 13 grænsevagter blev dræbt.

Han har udsendt en lydoptagelse, som ifølge avisen Ukrainskaja Pravda viser ordudvekslingen mellem ukrainerne og den fremrykkende invasionsstyrke.

- Dette er et russisk krigsskib. Jeg foreslår, at I nedlægger jeres våben og overgiver jer for at undgå blodsudgydelser og unødvendige ofre. I modsat fald bliver I bombarderet, lød det fra det russiske styrker.

- Russiske krigsskib, gå ad helvede til, lød svaret fra de ukrainske grænsevagter.