Sværvægtsbrødre vil forsvare Ukraine med våben

De to tidligere verdensmestre i sværvægtsboksning, brødrene Vitalij og Vladimir Klitsjko, er klar til at gribe til våben for at forsvare deres land, Ukraine, i kølvandet på Ruslands invasion. Det siger Vitalij Klitsjko, der i dag er borgmester i Kijev, til britiske ITV. - Jeg har ikke andet valg. Jeg bliver nødt til at gøre det. Jeg vil kæmpe, siger Vitalij Klitsjko.

Han har været borgmester i hovedstaden siden 2014, hvor civile er klar til at forsvare byen ifølge 50-årige Klitsjko. - Jeg tror på Ukraine, jeg tror på mit land, og jeg tror på mit folk. Han slår videre fast, at førsteprioriteten i Kijev er at samarbejde med politiet og militæret for at sikre, at der kommer elektricitet, gas og vand til byens beboere. I 47 professionelle boksekampe tabte Vitalij Klitsjko blot to kampe, indtil han stoppede karrieren i 2012. 12 gange forsvarede han et verdensmesterbælte i sværvægt.

Hans lillebror, Vladimir Klitsjko, tilsluttede sig Ukraines reservehær denne måned. - Det ukrainske folk er stærkt. Og det vil forblive tro mod sig selv i denne forfærdelige prøvelse. Et folk, der længes efter suverænitet og fred. Et folk, der ser det russiske folk som brødre, skrev Klitschko torsdag i et opslag på LinkedIn. - Folket har valgt demokrati. Men demokrati er et skrøbeligt regime. Demokrati kan ikke forsvare sig selv - det har brug for befolkningens vilje og engagement, skrev han videre. 45-årige Vladimir Klitsjko vandt 64 ud af 69 professionelle kampe i sin karriere. I over 12 år i træk holdt han et af verdensmesterbælterne i sværvægt. De to brødre mødte aldrig hinanden i en kamp.

Følg med i seneste nyt i livebloggen her:

/ritzau/Reuters