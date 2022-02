- Vi modtager flere meldinger fra journalister på jorden i Ukraine om, at høje eksplosioner er blevet hørt i Kijev tidligt fredag morgen, skriver The Guardian.

Flere udenlandske journalister i Kijev melder om to store eksplosioner i Ukraines hovedstad natten til fredag. Det skriver blandt andet CNN og The Guardian.

Anton Gerasjtjenko, der er rådgiver for Ukraines indenrigsminister, bekræfter ifølge The Guardian, at der finder et angreb sted i de tidlige morgentimer fredag i Kijev.

- Angreb på Kijev med krydser- eller ballistiske missiler er i gang, skriver han på beskedtjenesten Telegram ifølge avisen.

Han skriver desuden, at ukrainske styrker har skudt et russisk fly over Kijev ned.

Lignende eksplosionslyde blev ifølge nyhedsbureauet Reuters hørt torsdag, da en militærbase i byen Brovary nær Kijev blev ramt af russiske krydsermissiler.