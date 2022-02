70 procent af Ruslands banksektor bliver ramt af sanktioner

Udmeldingen kommer på et pressemøde natten til fredag efter afslutningen af et ekstraordinært EU-topmøde i Bruxelles. Her fastslår EU-lederne, at Rusland har gennemført en ”invasion” af Ukraine.

Den anden del af sanktionspakken skal ramme Ruslands energisektor. Her vil EU indføre et forbud mod eksport af vigtige komponenter til olieraffinaderier i Rusland. Det skal på sigt gøre det umuligt for Rusland at opgradere raffinaderierne:

- Vi er for afhængige af Rusland på energiområdet. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at mindske vores afhængighed af olie, gas og kul fra Rusland, siger von der Leyen.

Den tredje søjle er transportsektoren. Her vil EU indføre et forbud mod salg af alle reservedele til fly.

- Det vil ramme en central sektor i Rusland og svække transportforbindelserne i landet.

- Tre fjerdedele af Ruslands nuværende fly i den kommercielle luftfart er bygget i Europa, USA og Canada, siger Ursula von der Leyen.