Det to sider lange dokument nævner til gengæld ikke det internationale betalingssystem Swift.

Dermed ser det ud til, at EU-lederne har holdt sig tilbage fra anvende det ultimative sanktionsvåben mod Rusland. Både USA og Storbritannien har talt for at udelukke Rusland fra betalingssystemet, hvilket vil have omfattende konsekvenser for Ruslands økonomi.

Men det vil også ramme Ruslands energieksport. Og det har store EU-lande som Tyskland og Italien været skeptiske overfor i en situation med høje energipriser.