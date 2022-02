Kl. fem i morges satte Jesper Lindholt, ejer af it-firmaet Livatek i Ukraine, sig i en bil med familien og kaninen Simba og kørte fra Lviv i det vestlige Ukraine til Polen. Efter at russisk militær har indledt invasionen af Ukraine var det tid til at komme ud, vurderede Lindholt. Nu er den danske direktør ved at få overblik over, hvor