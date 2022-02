Ukraine opfordrer civile til at hjælpe med forsvar af landet

Alle ukrainske statsborgere, der er klar og i stand til at gribe til våben, opfordres til at tilslutte sig Ukraines forsvarsstyrker.

Det sker torsdag, efter at Rusland har indledt en stor offensiv mod landet.

Opfordringen kommer fra Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij.

Præsidenten siger desuden, at den ukrainske regering er klar til at uddele våben til alle, der ønsker at modtage våben for at forsvare sig mod Rusland.