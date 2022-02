Hviderusland er klar til at hjælpe Rusland mod Ukraine

Flere ukrainske byer er natten til torsdag blandt andet blevet ramt af missiler. Der har også været meldinger om skyderier i hovedstaden Kijev.

Rusland forklarer blandt andet sit angreb med ukrainske aggressioner i den østlige del af Ukraine, hvor russiskstøttede separatister holder til.

Beskyldningerne er blevet afvist af både Ukraine og Vesten.

Lukasjenko siger, at Ruslands ”mål” med offensiven ifølge Putin er at ”stoppe folkedrabet af folket i republikkerne Donetsk og Luhansk”. Vesten anerkender ikke, at der har foregået folkedrab i de to regioner.

Donetsk og Luhansk er selverklærede udbryderregioner i det østlige Ukraine. Regionerne blev mandag anerkendt som selvstændige af Putin.