Ukraines præsident efter russisk invasion: Vi vil vinde

Det sker, efter at Rusland har iværksat et større angreb på Ukraine, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Angiveligt for at forsvare prorussiske separatister i de selvudnævnte udbryderrepublikker Donetsk og Luhansk.

- Bliv hjemme hvis I kan. Lad vær med at gå i panik. Vi er stærke. Vi er klar til alt. Vi vil vinde over alle, fordi vi er Ukraine, siger præsidenten ifølge CNN.

- Målet med militæroperationen er at beskytte folk, der de seneste otte år er blevet udsat for intimidering og folkedrab. For at opnå dette vil vi gå efter at afmilitarisere Ukraine, sagde Putin blandt andet ifølge Reuters.

Han opfordrede samtidig de ukrainske styrker til at lægge deres våben.

Kort efter begyndte de første meldinger om eksplosioner at rulle ind fra flere ukrainske byer.

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, skriver torsdag morgen på Twitter, at Rusland har indledt en ”invasion i fuld skala af Ukraine”.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Han tilføjer, at ”fredelige ukrainske byer er under angreb”, og at Ukraine har i sinde ”at forsvare sig selv og vinde”.