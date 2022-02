EU advarer flyselskaber mod at flyve over Ukraine

Flyselskaber skal undgå at flyve over eller nær Ukraine og udvise ”ekstrem forsigtighed” i luftrummet inden for 185 kilometer fra grænserne til Ukraine.

Det er advarslen fra EU’s agentur for flysikkerhed, Easa, torsdag morgen, kort tid efter at Rusland har annonceret en militær operation i Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.