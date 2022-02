Medie: Ukrainske kommandocentre ramt i russisk missilangreb

Militære faciliteter i hovedstaden Kijev og byen Kharkiv er blevet udsat for missilangreb.

Det russiske nyhedsbureau Interfax skrev få timer efter, at russiske tropper var ankommet i den sydøstukrainske by Odessa, der ligger ved Sortehavet, og byen Marjupol, som ligger i Donetsk.

Han fortalte, at han havde autoriseret en militær operation i Østukraine, og at lande, der forsøgte at blande sig, ville få konsekvenserne at mærke.

Østukraine huser Donetsk og Luhansk, der har erklæret sig selv som selvstændige republikker.

Putin påstår, at etniske russere i de to republikker bliver udsat for angreb af ukrainere, og kalder sin militæraktion ”selvforsvar”.

Tidligt torsdag morgen meldte Interfax om, at Rusland havde iværksat missilangreb mod militærfaciliteter i Ukraine.

Blandt andet et kommandocenter i byen Kharkiv skulle have været mål for missiler. Det samme skulle en militærfacilitet i Ukraines hovedstad, Kijev.