Ukraine advarer om fare for civile fly over landet

Meddelelsen kommer i kølvandet på advarsler om risiko for nedskydning i luftrummet.

Ukraine har begrænset sit luftrum for civile fly på grund af en potentiel fare for civil luftfart.

Ifølge flyovervågningsværktøjet FlightRadar24 er et ubemandet amerikansk rekognosceringsfly et af de eneste fly over Ukraine, der deler sin position natten til torsdag dansk tid.