EU straffer russiske hærchefer med økonomiske sanktioner

EU har onsdag besluttet sig for at straffe en række russiske militære topfolk med sanktioner.

Blandt andet den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, er blandt dem, der underlægges sanktioner.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

For dem, der bliver mødt med den økonomiske straf, betyder det, at de vil få indefrosset alle de penge, som de har stående i EU-lande. Det er for eksempel, hvis de har penge på en bankkonto i et EU-land.