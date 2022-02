Kreml: Separatistledere beder Putin om hjælp mod Ukraine

Anmodningen begrunder separatistlederne ifølge Tass med, at der er brug for russiske styrker for at undgå civile tab og forhindre en humanitær katastrofe i det østlige Ukraine.

Separatistlederne har ifølge Peskov oplyst, at situationen er forværret, og at mange indbyggere må forlade deres hjem og bliver evakueret ind over grænsen til Rusland.

De beskylder også ukrainske regeringsstyrker for at have mobiliseret langs frontlinjen for at løse konflikten med magt.

Rusland har anerkendt Donetsk og Luhansk som selvstændige republikker.