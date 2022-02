Russisk trussel får Ukraine til at indføre nødretstilstand

Ukraines parlament har onsdag aften dansk tid stemt for at indføre nødretstilstand i landet.

Pro-russiske separatister har siden 2014 kontrolleret dele af områderne. Det er efter ønske fra dem, at Rusland har valgt at anerkende regionerne som selvstændige.

Rusland har blandt andet anerkendt Donetsk og Luhansk som selvstændige. Derudover har Rusland varslet, at man agter at sende ”fredsbevarende” styrker til de to regioner.

Rusland har anerkendt regionerne i deres helhed som selvstændige. Ikke blot de dele, som separatisterne kontrollerer. De menes at kontrollere omkring en tredjedel af områderne.

Men ifølge Rusland og landets præsident, Vladimir Putin, er det altså områderne i deres helhed, som bør anses som uafhængige republikker styret af pro-russiske separatister.

Rusland menes at have over 100.000 soldater ved grænserne til Ukraine. Frygten går på, at Rusland gør klar til en invasion af Ukraine.

Tidligere onsdag gav Ukraine ordre til militært personel i reserven i alderen 18-60 år om at melde sig hos militæret. Det kan omfatte 250.000 personer i reserven. Derudover har parlamentet givet civile ret til at bære våben.