Tyskland vil hæve mindstelønnen med 16 kroner i timen

En højere mindsteløn var et centralt valgløfte fra socialdemokratiske Scholz under valgkampen i efteråret 2021.

- For mig er det en af de vigtigste love og et spørgsmål om respekt, skriver Scholz om lovforslaget på Twitter.

- Vi taler om folk, som holdt gang i butikken under pandemien, siger han.

En højere mindsteløn er en del af den koalitionskontrakt, som blev indgået mellem Socialdemokraterne (SPD), De Grønne og det liberale FDP efter det tyske valg i september.

Den tyske handelsorganisation mener, at tiltaget vil styrke købekraften i Europas største økonomi.

Kritikere af forslaget mener, at det vil øge inflationen, som allerede er steget med næsten fem procent i Tyskland siden slutningen af 2021.

Inflationen er et udtryk for udviklingen i priserne over tid. Når inflationen stiger, får forbrugerne mindre for de samme penge, men man vil gerne have en lille, stabil inflation i økonomien, fordi det holder gang i forbruget.