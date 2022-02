- I dag tager udenrigsministeriet igen handling for at sikre amerikanske borgeres sikkerhed, inklusive vores ansatte.

USA sender alle sine diplomater i Ukraine til Polen af frygt for deres sikkerhed.

- Af sikkerhedsmæssige årsager vil ansatte fra USA’s ambassade i Ukraine tilbringe natten i Polen, siger Blinken.

Meldingen kommer, efter at Rusland mandag anerkendte republikkerne Lugansk og Donetsk i Østukraine som uafhængige. Anerkendelsen har mødt fordømmelse og trusler om sanktioner fra den vestlige verden.

De amerikanske ambassadeansatte er tidligere blevet flyttet fra Ukraines hovedstad, Kijev, til byen Lviv i det vestlige Ukraine.

Men nu skal de altså helt ud af Ukraine for en stund. Det oplyses ikke, hvorvidt de ansatte skal blive i Polen efter at have tilbragt natten der.