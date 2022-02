Biden vil møde Putin om Ukraine-konflikten - på én betingelse

Elysée-paladset understreger, at mødet kun vil finde sted, på betingelse af at Rusland ikke invaderer Ukraine.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, og USA’s præsident, Joe Biden, har indgået en principiel aftale om at mødes for at finde en løsning på Ukraine-konflikten.

Det Hvide Hus bekræfter i en erklæring, at Joe Biden har takket ja til en principiel aftale om at mødes.

- Vi er altid klar til diplomati. Vi er også klar til at drage hurtige og alvorlige konsekvenser, hvis Rusland i stedet vælger krig, lyder det i erklæringen fra det amerikanske præsidentkontor.

Talskvinde i Det Hvide Hus Jen Psaki tilføjer i erklæringen, at ”Rusland for nuværende ser ud til at fortsætte forberedelserne af et storstilet angreb mod Ukraine meget snart”.

Det russiske præsidentkontor har ikke kommenteret meldingerne.