Separatistledere i Ukraine beordrer mobilisering

I videoen beordrer han alle mænd, som er i stand til at bære våben, til at melde sig ved militæret. I Lugansk har befolkningen fået samme ordre.

Det sker dagen efter, at kvinder og børn fik besked på at lade sig evakuere til Rusland på grund af faren for en optrappet væbnet konflikt.

De første busser med evakuerede borgere fra Donetsk ankom fredag aften til Rostov i Rusland. Det rapporterede det russiske nyhedsbureau Tass omkring klokken 20.30 dansk tid.