Johnson: Vestligt sammenhold kan forhindre krig i Ukraine

Udtalelsen sent fredag aften kommer som optakt til, at Johnson lørdag skal mødes med allierede ved en sikkerhedskonference i München i Tyskland.

- Der er stadig en chance for at undgå unødvendige blodsudgydelser, men det vil kræve en overvældende fremvisning af vestlig solidaritet.

- Allierede må tale enstemmigt for at understrege over for præsident Putin, hvilken høj pris han vil betale for enhver yderligere invasion af Ukraine. Diplomatiet kan stadig sejre, siger Johnson.

- Det er det budskab, jeg vil tage med til München, når vi fordobler vores indsats for at forhindre en alvorlig fejlvurdering, som ville ødelægge Ukraine, Rusland og resten af Europa, tilføjer han.

USA og andre vestlige lande har flere gange advaret den russiske præsident om, at der vil blive indført strenge sanktioner mod Rusland, hvis han sender sine militærstyrker ind i Ukraine.