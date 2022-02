Ifølge Tass har kontoret for den selverklærede republik Donetsk udsendt en erklæring om eksplosionen. Heraf fremgår det, at en bil skal være eksploderet på en parkeringsplads nær regeringsbygningen i byen.

Meldingen om eksplosionen kommer, få timer efter at russiskstøttede separatistledere i de omstridte østukrainske grænseregioner Lugansk og Donetsk har bedt borgere om at rykke til Rusland.

Kontoret oplyser, at eksplosionen kunne høres på tværs af ”hele byen”. Samtidig opfordres borgere til at forholde sig ”rolige”.

Ifølge separatistlederne har Ukraine planlagt at angribe regionerne. Derfor er det sikreste for borgerne at tage til Rusland, mener de.

Efter planen skal borgerne evakueres til Rostov i den sydlige del af Rusland. Rostov ligger nær de to ukrainske regioner.