EU står samlet om sanktioner mod Rusland

EU-landene har igen bekræftet hinanden i, at der kommer omfattende sanktioner mod Rusland, hvis landet invaderer Ukraine. Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) efter et topmøde mellem EU og Den Afrikanske Union.

Udmeldingen kommer, på et tidspunkt hvor der torsdag og fredag har været forskellige meldinger om offensiver i det østlige Ukraine.

Ukraine har beskyldt russiskstøttede separatister for at stå bag angreb i Donbass-regionen. Omvendt har Rusland også beskyldt Ukraine for at udføre angreb.

Det ligger fast, at en egentlig russisk invasion vil udløse sanktioner fra EU og USA. Men det er fortsat uklart, om sanktionerne også kan blive taget i brug ved mindre angreb.

- Sanktioner har været under udarbejdelse i et stykke tid sammen med vores nære allierede USA. Vi kommer ikke til at gå i detaljer med sanktionerne. Men det har selvfølgelig været diskuteret i de her dage, siger Mette Frederiksen.