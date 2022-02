18/02/2022 KL. 17:00

For abonnenter

Eksperter peger på missiler som ét punkt, hvor USA kan komme Rusland i møde – spørgsmålet er, om det er nok til at undgå krig

Vesten og Rusland har stadig et lille rum at forhandle i, men yderligere krig i Østukraine er desværre det mest sandsynlige scenarie, lyder vurderingen fra to eksperter.