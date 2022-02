Der findes klare beviser på, at den 36-årige Sidy Keita fra Elfenbenskysten og den 33-årige Didier Martial Kouamou Nana fra Cameroun var nået frem til den græske ø Samos i live efter at være sejlet over farvandet fra den tyrkiske kyst i en gummibåd sammen med 34 andre migranter.

De havde endda nået at gemme sig en nat i et skovområde på øen, før græsk politi fandt dem.