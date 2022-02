Rusland puster til ilden og udviser USA's viceambassadør

- Vi kan bekræfte, at Rusland har udvist viceambassadør i Rusland Bart Gorman. Ruslands handling mod vores viceambassadør var uprovokeret, og vi anser det som et eskalerende skridt. Vi overvejer vores svar.

- Nu, mere end nogensinde, er det kritisk, at vores lande har det nødvendige diplomatiske personale på plads for at facilitere kommunikationen mellem vores regeringer, siger talspersonen.

Udvisningen sker, på et tidspunkt hvor spændingerne mellem Rusland og Vesten er høje. USA vurderer, at risikoen for, at Rusland invaderer Ukraine, er ”meget høj”.