Terroreftersøgt amerikaner anholdt i Stockholm på ordre fra FBI

Han er blandt andet anklaget for at have givet usande oplysninger om terrorhandlinger, for at have fortiet beviser og for at have manipuleret dokumenter.

Tiltalerne udspringer af i alt fire brandattentater mod jødiske bygninger i Boston i 2019.

Brandene menes at være blevet startet af den anholdtes nu afdøde storebror. Det skriver mediet Dagens Nyheter.

Den 35-årige mand har været eftersøgt i et stykke tid. Han risikerer op mod 20 års fængsel for at have været indblandet i terrorisme inden for USA’s grænser.