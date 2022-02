Prins Charles' velgørende fond skal undersøges af politiet

Den britiske tronarvings kontor oplyser, at prins Charles ”ikke har kendskab til det påståede tilbud om hædersbevisninger eller britisk statsborgerskab på grundlag af donationer til hans velgørende organisationer”.

Det skriver de britiske medier BBC og The Guardian.

Velhaverne skal så til gengæld være blevet belønnet med en orden eller et statsborgerskab.

Politiet i London vil undersøge påstande om, at prins Charles’ velgørende fond har modtaget donationer fra udenlandske velhavere.

Den 73-årig prins Charles er præsident for fonden. Ifølge BBC er han ikke involveret i dens daglige arbejde.

The Prince’s Foundation, som den velgørende fond hedder, ønsker ikke at udtale sig, mens efterforskningen står på.

I de britiske medier omtales sagen som ”Cash-for-honours” (penge for ordener, red.).

Politiet har besluttet at indlede en efterforskning, efter at det i september sidste år modtog et brev.